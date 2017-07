Flere døde og skadde funnet på parkeringsplass i Texas

De døde ble funnet utenfor en Walmart-butikk i San Antonio søndag, skriver Fox News. To barn skal være blant de omkomne. Trailersjåføren er pågrepet

Politisjef William McManus i San Antonio-politiet har opplyst 28 personer er skadd. Tilstanden beskrives som alvorlig for 20 av dem, og de får behandling ved sju lokale sykehus.

På en pressekonferanse sa McManus ifølge CNN at det var en ansatt i butikken som varslet politiet.

– Noen som var ombord i tilhengeren henvendte seg til den ansatte og ba om vann. Han ga dem vann, og så ringte han politiet, sa McManus, og la til at klimaanlegget i traileren ikke virket.

Ifølge myndighetene kan det dreie seg om et tilfelle av menneskesmugling. McManus sier overvåkingsvideoen fra parkeringsplassen viser at ulike kjøretøy kom for å hente noen av de overlevende som var ombord i tilhengeren. Det er ikke kjent hvor mange personer det er snakk om.

(©NTB)