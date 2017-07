Israel: Sentrale Hamas-medlemmer pågrepet

Ifølge den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet er pågripelsene en del av sikkerhetsstyrkenes forebyggende tiltak i forbindelse med «spenningene rundt Tempelhøyden». I en uttalelse sier Shin Bet at flere av de pågrepne er «sentrale medlemmer» av Hamas.

Fem palestinere er drept og flere hundre er såret i sammenstøt med israelske styrker i Øst-Jerusalem og flere byer på den okkuperte Vestbredden de siste dagene.

Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.

Metaldetektorene ble satt opp etter at to israelske politifolk ble drept av tre væpnede palestinere fra Israel ved Haram al-Sharif, som jødene kaller Tempelhøyden, 14. juli i år. Fredag ble tre israelske bosettere drept av en palestinsk mann på den okkuperte Vestbredden.

