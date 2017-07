Ni døde i Texas etter menneskesmugling 

28 personer ble brakt til sju lokale sykehus for å behandles for heteslag og dehydrering.

Tilstanden ble beskrevet som alvorlig eller svært kritisk for 20 av dem, og en av disse døde på sykehuset, opplyser fungerende direktør for toll- og immigrasjonsetaten i USA, Thomas Homan. Myndighetene bekrefter nå at det dreier seg om et mislykket forsøk på menneskesmugling. Enkelte av de overlevende har fortalt at de kommer fra Mexico.

Totalt ble det funnet 38 personer, inkludert to barn i skolealder, i trailertilhengeren, som sto parkert utenfor en Walmart-butikk i San Antonio i Texas.

Ifølge Homan har overlevende fortalt at det på et tidspunkt kan ha oppholdt seg over 100 personer i tilhengeren.

Temperaturene i San Antonio har vært høye de siste dagene. Lørdag var det på det meste 38 grader i skyggen, og temperaturene holdt seg over 32 grader fram til klokken ti på kvelden lokal tid.

Flere ble hentet

Overvåkingsvideoen fra parkeringsplassen viser at ulike kjøretøy hadde kommet for å hente noen av de overlevende som var ombord i tilhengeren, ifølge McManus. Det er ikke kjent hvor mange personer det er snakk om.

Det amerikanske departementet for innenlands sikkerhet er koblet inn i etterforskningen av saken. Immigrasjonsmyndighetene er også varslet.

Trailersjåføren er pågrepet, men myndighetene hadde søndag ikke gått ut med ytterligere informasjon om vedkommende. Myndighetene vet så langt ikke hvor traileren har kjørt fra, eller hvor lenge den har stått parkert.

– Ikke en isolert hendelse

McManus sa søndagens tragedie «dessverre ikke er en isolert hendelse. Dette skjer relativt ofte om nettene». I 2003 døde 19 personer i en overopphetet lastebil, da de skulle fraktes til Houston fra Sør-Texas, nær den mexicanske grensen.

– Denne gangen er det heldigvis overlevende, sa politisjefen.

Det skal ikke ha vært et fungerende klimaanlegg i trailertilhengeren der personene ble funnet. Temperaturene i San Antonio, som kun ligger noen timers kjøretur fra grensa til Mexico, falt ikke under 32 grader før etter klokka 22 lørdag kveld.

Titusener migranter fra Mexico og Sentral-Amerika forsøker å komme seg inn i USA hvert år.

