Opposisjonen i Venezuela varsler ny streik

– Vi oppfordrer hele det venezuelanske folket, alle gruppene i samfunnet, til en 48-timers lang streik, sier opposisjonens lovgiver Simon Calzadilla lørdag.

Streiken skal trå i kraft kommende onsdag til torsdag. Calzadilla oppfordrer så til en marsj fredag, for å kreve at Maduro offisielt kaster den planlagte avstemmingen over grunnlovsendringene. Den skal finne sted 30. juli.

Lørdag var det flere sammenstøt mellom tilhengere av opposisjonen og regjeringsstyrker. Politiet måtte ty til tåregass mot demonstrasjonstogene.

Oppfordringen til streik kommer i kjølvannet av den symbolske folkeavstemningen som ble holdt forrige søndag. Nærmere 7,2 millioner velgere, av i alt 19 millioner stemmeberettigede, avga stemme. 98 prosent skal ha avvist president Nicolás Maduros grunnlovsendringer.

Opposisjonen i Venezuela krever at Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen som preger landet.

Etter tre måneder med voldsomme demonstrasjoner mot regjeringen, er dødstallene i landet nå tresifret.

(©NTB)