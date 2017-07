Demonstrasjoner i Polen for åttende dag på rad

Demonstrantene mener lovforslaget er et angrep på demokratiske verdier, og en måte for lederen for regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), Jaroslaw Kaczynski, å befeste sin makt på.

Søndag samlet folk seg foran presidentpalasset i den polske hovedstaden og oppfordret president Andrzej Duda om å ikke godkjenne lovforslaget. Dudas godkjenning er det eneste som gjenstår for å innføre den nye loven.

Flere verdensledere har reagert på det nye lovforslaget og har bedt landet om ikke å godkjenne det. EU-president og Polens eksstatsminister Donald Tusk har uttalt at den nye loven strider mot EUs verdier og skader Polens omdømme.

Ifølge polske medier var det også demonstrasjoner i andre byer rundt om i Polen, samt i andre land i Europa.

