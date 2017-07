Kushner fastholder å ikke ha gjort noe galt

– Alle mine handlinger har vært korrekte, jeg har ikke hatt hemmelige eller fordekte møter med Russland, og jeg kjenner heller ingen andre i valgkampstaben som hadde det, sa Kushner i en uttalelse fra Det hvite hus mandag.

Uttalelsen kom etter at han tidligere på dagen var i en lukket høring i Senatets etterretningskomité der han forklarte seg om møtene han hadde med russiske representanter under presidentvalgkampen i fjor.

Før mandagens høring har han medgitt at han at han under valgkampen og senere har hatt fire møter med russiske kontakter, men han holder fast ved at disse møtene ikke var upassende.

(©NTB)