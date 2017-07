Löfven: – Det som har skjedd, er alvorlig

På en pressekonferanse mandag gjentok den svenske statsministeren at han anser det som har skjedd i det svenske transporttilsynet Transportstyrelsen som alvorlig.

– Jeg sa det i går, og jeg står ved det. Det er alvorlig, og det har skjedd i strid med loven og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sier Löfven.

Saken stammer fra våren 2015 da Transportstyrelsen overførte IT-driften til IBM. For at overføringen skulle skje raskt, ble det gjort flere unntak fra datasikkerhetsregler. Det kan ha ført til at sensitiv informasjon kom på avveie, ifølge Svenska Dagbladet.

– Erkjente brudd

Maria Ågren, lederen for Transportstyrelsen, gikk brått av i januar i år, og tidligere denne måneden ble det kjent at Ågren hadde erkjent brudd på regelverket om databehandling etter at hun i 2015 besluttet at det kunne gjøres avvik fra lovene som beskytter sensitiv informasjon hos tilsynet.

Löfven sier han ble informert om saken på bakgrunn av at Ågren mistenkte at det kunne ha skjedd noe straffbart.

– Vi kan ikke fortelle alt når det handler om sensitiv informasjon. Men allmennheten har krav på en god og utførlig redegjørelse av det som har skjedd, og hvilke tiltak som er gjort for å sikre at informasjon skal være trygg i Sverige, sier Löfven.

Statsministeren sier relevante deler av tilsynet i løpet av kort tid kommer til å byttes ut, og outsourcingen skal granskes. Löfven sier regjeringens håndtering av saken skal granskes av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Riksdagen, noe han ønsker velkommen.

– Vet at mange er sinte

Ledere i den borgerlige opposisjonen, samt Vänsterpartiet, har åpnet for mistillitsforslag mot en eller flere ministre i Löfvens sosialdemokratiske regjering. De krever blant annet en forklaring på hva slags sensitive opplysninger som kan ha kommet på avveie i forbindelse med outsourcingen.

Blant annet har det svenske forsvaret vært bekymret for at opplysninger om svenske militærkjøretøy, som har vært registrert hos Transportstyrelsen, kan ha havnet på gale hender.

Transportstyrelsens direktør Jonas Bjelfvenstam sier tilsynet ikke har hatt tilgang på registre over militærkjøretøy eller infrastruktur.

– Jeg vet at mange er sinte på Transportstyrelsen. Men det er ingen indikasjoner på at informasjonen er spredt feilaktig, sier Bjelfvenstam.

– Men det som har skjedd er uakseptabelt, fortsetter han.

Øverstkommanderende Micael Bydén i det svenske forsvaret sier deres samlede vurdering er at selv om det som har skjedd er alvorlig, har det ikke hatt noen merkbar innvirkning på forsvarets operative evne.

