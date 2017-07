Restless fortsetter med nye forsyninger om bord

Det var på forhånd meldt om vanskelige værforhold i området, og man fryktet derfor at overføringen fra det svenske biltransportskipet på vei til New Zealand kunne bli en utfordring.

– Vi har fått melding om at overføringen gikk bra og at Restless har fått forsyninger og utstyrt overlevert fra Oberon uten problemer, sier redningsleder Stein Jarle Langvik ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Restless fortsetter nå seilasen i retning mot øya Iles Marquises på egen hånd ettersom de nå mener at de har situasjonen under kontroll. Meningen er å foreta nødvendige reparasjoner når de er ankommet havn.

Det var lørdag formiddag at Hovedredningssentralen fikk en Mayday-melding fra Restless, med beskjed om at seilbåten hadde sprunget lekk og tok inn vann. Senere meldte besetningen at den hadde fått kontroll over lekkasjen.

Mannskapet består av en nordmann og en fransk kvinne, begge med lang erfaring som seilere.

(©NTB)