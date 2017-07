Full forvirring før Obamacare-avstemning

– Vi vet ikke om vi stemmer over presidents forslag, Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sier senator Susan Collins som representerer Maine.

Hun understreker at dette ikke er en spesielt god fremgangsmåte når man skal ta en avgjørelse som vil påvirke millioner av mennesker.

Flere andre senatorer har også uttrykt frustrasjon over at den republikanske flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, fortsatt ikke har avklart dette.

USAs president Donald Trump har sagt han vil foretrekke at de blir enige om å avskaffe og erstatte Obamacare, men vil godta at man avskaffer Obamacare uten noen ny plan dersom de ikke kommer til enighet.

Humoristiske trusler

Mandag talte Trump for tusenvis av speidergutter på en samling i delstaten West Virginia. Han sa til dem at helseminister Tom Price helst bør få flertall for å avskaffe Obamacare.

– Hvis ikke sier jeg: Tom, du har sparken, sa Trump til speiderne.

Hvorvidt dette er et humoristisk utsagn eller om presidenten mente det han sa, er usikkert. Han har den siste tiden kommet med flere uttalelser som kan minne om trusler dersom republikanerne ikke lykkes i å få flertall i Senatet tirsdag.

– Obamacare er døden

I en TV-opptreden mandag kalte Trump helsereformen til Obama et mareritt og spurte de republikanske senatorene om de vil stille seg bak «Obamacares arkitekter» eller Obamacares ofre.

Han understreket også nok en gang at dette er republikanernes mulighet til å holde valgløftet sitt om å kvitte seg med forgjengerens helsereform.

– Obamacare er døden. Og den er ferdig. Nå er det vår jobb å sørge for at det amerikanske folket får et godt helsetilbud.

