Israel har fjernet metalldetektorer på hellig høyde i Jerusalem

Den israelske regjeringen besluttet natt til tirsdag å fjerne metalldetektorene og erstatte dem med det statsminister Benjamin Netanyahu omtaler som «avansert teknologi». Det er angivelig en referanse til kameraer som kan avsløre skjulte gjenstander, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det var tirsdag morgen fortsatt uvisst om muslimske religiøse ledere vil godta løsningen. Lederen av moskeen, Najeh Bakirat, sier til Al Jazeera at dette ikke er nok for å imøtekomme kravene til moskeens tilhengere.

Likevel samlet hundrevis av palestinere seg på Haram al-Sharif for å feire. En person sendte opp fyrverkeri, noe som førte til at israelsk politi tok i bruk sjokkgranater.

Jordan-krise løst

Avgjørelsen om å fjerne metalldetektorene på plassen som også er kjent som Tempelhøyden, ble tatt få timer etter et Jordan lot israelske ambassadeansatte få reise hjem til Israel. Blant dem var en ambassadevakt som søndag drepte to jordanere etter at den ene, en 17-åring, skal ha angrepet ham med et skrujern.

Jordan krevde tidligere at vakten måtte bli værende i Jordan mens saken ble etterforsket, mens Israel framholdt at han hadde diplomatisk immunitet.

Jordan har overoppsynet med Haram al-Sharif og har krevd at metalldetektorene på Haram al-Sharif fjernes.

Netanyahu kritiseres

Flere israelske kommentatorer har kritisert Netanyahu for en klønete håndteringen av krisen.

«Netanyahus harde lekse denne uka: Når det regner i Midtøsten, pøser det ned», skriver avisa Haaretz i en kommentar tirsdag

Metalldetektorene ble montert for halvannen uke siden etter at to israelske politifolk ble skutt og drept av tre israelske palestinere ved høyden, som også er kjent som Tempelhøyden.

Høyden regnes som ett av muslimenes helligste steder. De nye sikkerhetstiltakene førte til kraftige protester, ettersom høyden i henhold til avtaler er under muslimsk kontroll.

Muslimske ledere har tolket tiltakene som en måte å bringe høyden under israelsk kontroll og religiøse ledere har bedt muslimer holde seg unna høyden inntil metalldetektorene er fjernet.

FN advarer

FNs spesialutsending til Midtøsten mener konflikten kan bli ytterligere opptrappet dersom det ikke foreligger noen løsning før fredag.

– Det vil bli enda farligere på bakken dersom vi må gjennom nok en fredagsbønn uten en løsning, sier FNs utsending Nickolay Mladenov.

Han understreker at konflikten ikke bare kan få katastrofale følger for Haram al-Sharif og den israelskokkuperte gamlebyen i Jerusalem, men også langt utover Midtøsten.

Fredag kom det til voldsomme sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere flere steder i de okkuperte områdene. Tre palestinere ble skutt og drept og nærmere 400 ble såret. På kvelden tok en ung palestiner seg inn i en bosetning på den okkuperte Vestbredden og drepte tre israelere med kniv.

