Kritikk etter at Polens president signerte én av tre omstridte lover

Duda har lagt ned veto mot to andre lover som den høyrepopulistiske regjeringen har ønsket vedtatt som ledd i en større rettsreform, og som hadde fått grønt lys av nasjonalforsamlingen.

Kritikere mener at også den tredje loven, som Duda godkjente tirsdag, truer domstolenes uavhengighet, og både aktivister og dommere reagerer på avgjørelsen, også utenfor landets grenser.

– Dette er vel så mye et angrep på uavhengigheten til juridiske myndigheter som de to andre lovene. Leksene vi lærte på 1930-tallet og mot slutten av Weimar-republikken viser at demokratiet er i stand til å ødelegge seg selv, sier lederen for Tsjekkias konstitusjonsdomstol, Pavel Rychetsky, i en referanse til det tyske nazistpartiets framgang mellom de to verdenskrigene.

Polske opposisjonstilhengere demonstrerte også mandag kveld i et forsøk på å få Duda til å legge ned veto mot den tredje loven, men uten å få gjennomslag. I tillegg har Amnesty International bedt om at den skrotes.

I ett av de andre lovforslagene ville regjeringen og nasjonalforsamlingen gi justisministeren rett til å sparke alle de nåværende høyesterettsdommerne og erstatte dem med egne kandidater. Men denne loven ble mandag underkjent av presidenten og sendt tilbake til nasjonalforsamlingen.

