Kushner måtte forklare seg på nytt

Mandag måtte Kushner, som er Trumps spesialrådgiver, forklare seg om møtene bak lukkede dører i Senatets etterretningskomité.

Kushner innrømmer å ha hatt fire møter med russiske representanter i forkant av fjorårets presidentvalg, blant annet med Russlands Washington-ambassadør Sergej Kisljak. Han nektet imidlertid for at dette var galt.

– Jeg hadde ingen hemmelig forståelse med Russland, og jeg er heller ikke kjent med at andre i valgkampstaben hadde det, sa han i en kommentar etter høringen.

Tirsdag måtte Kushner forklare seg i etterretningskomiteen i Representantenes hus, som også ville høre hva som ble diskutert på møtene han hadde med russerne.

Det er ikke kjent hva som ble sagt under denne høringen, men Kushner avviste trolig på nytt alle anklager om at Trumps valgkampstab konspirerte med Russland for å sverte Hillary Clinton.

