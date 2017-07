Senatet stemte for å gjenoppta debatt om helsereform

To republikanske senatorer brøt ut og stemte imot under Senatets votering tirsdag, men forslaget om å vurdere Trump-administrasjonens forslag på nytt og dermed avskaffe Obamacare, fikk likevel 50 stemmer og tilstrekkelig flertall.

Før avstemningen i Senatet rådet det stor forvirring om hva det egentlig skulle stemmes over.

– Vi vet ikke om vi stemmer over presidents forslag, Senatets første eller andre utkast, eller et nytt utkast fra Senatet eller et forslag fra 2015 om å avskaffe den nåværende helsereformen Affordable Care Act, sa senator Susan Collins.

Hun var en av republikanerne som stemte imot, sammen med Lisa Murkowski.

Hva avstemningen i Senatet innebærer, er høyst uklart. Trump-administrasjonens forslag til et alternativ for Obamacare har møtt sterk motstand og er tidligere avvist i Kongressen.

Hvordan Obamacare eventuelt skal kunne avvikles, uten at det er oppnådd enighet om noen ny helsereform, vet ennå ingen.

