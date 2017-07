Trump fleipet med å sparke en minister i tale til speiderleir

Trump innledet talen mandag ved å love de over 30.000 speiderne som er samlet i West Virginia, at han ikke kom til å snakke om politikk.

– I kveld legger vi alle politiske feider fra Washington, som dere har hørt om i de falske nyhetene, til side. Hvem faen vil snakke om politikk foran guttespeiderne? spurte han.

Men etter hvert klarte han ikke å dy seg, og det ene politiske angrepet avløste det andre i den 35 minutter lange talen. Både Barack Obama, Hillary Clinton og en rekke republikanske politikere fikk gjennomgå.

Også mediene fikk sitt idet Trump advarte speiderne mot «falske nyheter» og gjorde narr av gallupinstitutter, samtidig som han lovet at flere vil si «god jul» mens han er president.

Publikum lo og kom med støttende tilrop, nærmest som under et av valgmøtene han holdt før han ble president, ifølge avisen Washington Post.

Advart mot splittende tilrop

På forhånd var speiderne blitt bedt om ikke å opptre som om de var på et valgmøte fordi det kunne virke splittende. På speiderleirens egen blogg ble de i stedet bedt om å vise respekt for at speidere kan ha mange ulike synspunkter.

I talen skrøt Trump også av at så mange hadde møtt fram og langet samtidig ut mot det han antok ville bli en laber pressedekning.

– Hvilke sjanser tror dere det er for at denne utrolige, massive flokken, rekordhøye, vil bli vist på TV i kveld. 1 prosent eller null, sa Trump, mens de ivrigste svarte med å rope «CNN».

– De falske mediene vil si at president Trump snakket til en liten gjeng speidere i dag. For en flokk! Falske medier! Falske nyheter! fastslo presidenten.

Helsereformen

Trump snakket også om helsereformen og sitt forsøk på å bli kvitt Obamacare. Han truet i samme slengen med å sparke helseminister Tom Price hvis han ikke sikrer flertall for et nytt forslag som skal legges fram i Kongressen tirsdag.

– Forhåpentlig får han stemmene i morgen slik at vi kan begynne å kverke denne forferdelige tingen kalt Obamacare, sa Trump.

– Hvis ikke, vil jeg si: Tom, du har fått sparken, la han til, noe som førte til latter blant publikum.

Trump ga deretter helseministeren, som sto på scenen ved siden av ham, et vennlig klapp på skulderen som for å vise at han tullet.

Kritiserte Obama

Trump gjorde også et poeng av at Obama aldri besøkte landsleiren som president.

– Nei, ropte mengden da Trump spurte om Obama hadde besøkt leiren.

Trump er den åttende presidenten som besøker speiderlandsleiren, som holdes hvert fjerde år. Obama nøyde seg med en videooverført tale i forbindelse med speidernes 100-årsjubileum i 2010.

På scenen hadde Trump med seg flere ministre som tidligere har vært speidere, deriblant energiminister Rick Perry og innenriksminister Ryan Zinke, og sistnevnte var ikledd speideruniform.

Trump hadde imidlertid ikke tatt med seg justisminister Jeff Sessions, som har gått gradene helt til topps i speiderbevegelsen. Sessions måtte nylig tåle kraftig kritikk fra Trump, men han har likevel valgt å bli sittende.

Under talen skrøt presidenten også av speiderloven, spesielt kravet om lojalitet.

– Guttespeidernes verdier er amerikanske verdier. Og flotte guttespeidere blir flotte, flotte amerikanere. Som speiderloven sier, en speider er til å stole på, lojal. Vi kunne godt trengt litt mer lojalitet, de skal jeg si dere, sa Trump uten å gjøre det klart hva han refererte til.

(©NTB)