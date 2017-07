Den amerikanske sentralbanken lar renta stå

Beslutningen ble tatt på et rentemøte onsdag.

Renten blir ikke endret til tross for at inflasjonsnivået er lavere enn ønsket. For det har vært sterk vekst i sysselsettingen, og arbeidsledigheten i USA er nå på 4,4 prosent, opplyser sentralbanken i en uttalelse.

Sentralbanken har hevet styringsrenten to ganger tidligere i år, i mars og i juni.

