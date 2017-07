Hamas forblir på EUs terrorliste

I en dom fra 2014 ble det konstatert at EU gjorde formelle feil da den palestinske islamistbevegelsen Hamas ble satt på terrorlista i 2001. Dommen ble anket av unionens utenriksministere i januar 2015. De får nå medhold av EUs øverste domstol.

De formelle feilene skal ha vært at EUs ministerråd hadde lent seg på nyhetsartikler og informasjon fra nettet istedenfor nasjonale myndigheter da de skulle vurdere om det er en løpende risiko for at Hamas er involvert i terrorhandlinger.

EUs øverste domstol mener imidlertid at dette ikke er nok til å fjerne gruppa fra terrorlista og sender saken tilbake til domstolen som tok beslutningen.

I en annen dom fra 2014 ble også LTTE, bedre kjent som Tamiltigrene, fjernet fra terrorlista fordi ministerrådet ikke hadde gjort en grundig nok jobb med å dokumentere grunnlaget for å sette gruppa på lista. I den saken opprettholder den øverste domstolen dommen, tross rådets anke. Domstolen avviser anken fordi de mener at ministerrådet ikke har foretatt en grundig nok vurdering av terrorfaren fra LTTE i lys av at gruppa ble knust i en omfattende militæroffensiv i 2009.

Terrorlista ble laget 27. desember 2001, da EU vedtok å etablere et felles standpunkt og tiltak for å motarbeide terrorisme. Tiltakene innebærer å fryse eiendelene til individer, grupper eller enheter som mistenkes for å være involvert i terrorhandlinger.

(©NTB)