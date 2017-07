Kvinne mistenkt for å ha knust eksens 54 fioliner

34-åringen ble pågrepet onsdag, siktet for innbrudd hos eksmannen og ødeleggelse av instrumentene han samlet på, opplyser japansk politi. Innbruddet skjedde for over tre år siden, men kvinnen har vært i Kina flere ganger etter hendelsen og ble pågrepet da hun vendte tilbake til Tokyo.

Blant prydobjektene i samlingen til den 62 år gamle mannen var en italiensk fiolin verdt 50 millioner yen, eller 3,5 millioner kroner, ifølge det japanske nyhetsbyrået Jiji press.

– Den totale økonomiske skaden utgjør opp mot 105,9 millioner yen, sier en polititalsmann fra prefekturet Aichi. I norske kroner utgjør det rundt 7,6 millioner kroner.

– Vi jobber ut fra en teori om at hun brøt seg inn gjennom vinduet en gang mellom 30. januar og 19. februar 2014, sier talsmannen.

På det tidspunktet var paret midt i skilsmissen, som ble fullbyrdet i fjor. Kvinnen som er bosatt i Tokyo, er kinesisk statsborger.

