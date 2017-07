Nærmere 100 pågrepet etter Obamacare-avstemning

31 personer ble pågrepet på publikumsgalleriet i Senatet og 64 personer i Senatets kontorbygg, opplyser Eva Malecki, talsperson for politiet.

Demonstrasjonene oppsto som følge av at Senatet tirsdag vedtok å gjenoppta behandlingen av Donald Trumps helsereform, som de tidligere har vendt tommelen ned for. Hva dette innebærer, er høyst uklart, men tidligere har man anslått at 22 millioner mennesker vil stå uten forsikring dersom man erstatter Obamacare med Trumps foreslåtte helsereform.

51 republikanere stemte for, mens 48 demokrater og to republikanere stemte mot.

Den 80 år gamle senatoren John McCain sier han ikke kan huske å ha sett Senatet så partisk og splittet før.

McCain, som var tilbake tirsdag etter å ha blitt påvist hjernesvulst, var ikke nådig i sin kritikk av de pågående politiske prosessene den siste tiden.

– Mine venner, vi får ikke utrettet noe. Helsetilbudet vårt er et salig rot. Det vi alle sammen, både de som støtter Obamacare og de som ikke gjør det. Noe må bli gjort, sa McCain.

Han oppfordret senatorene til å samarbeide i tiden framover.

– Jeg håper vi igjen kan være ydmyke og erkjenne behovet for samarbeid og tillit til hverandre for bedre å kunne tjene de menneskene som valgte oss, sa McCain.

(©NTB)