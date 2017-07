Nederlandsk domstol pålegger regjeringen å finansiere islamsk skole

Nederlands utdanningsminister Sander Dekker avslo i 2014 en søknad om å finansiere en islamsk skole i Amsterdam etter at et av styremedlemmene ved skolen hadde gitt uttrykk for støtte til den ytterliggående islamistgruppa IS.

Landets øverste domstol omgjorde onsdag beslutningen og slo fast at skolen har tatt avstand fra mannens uttalelse og enhver form for ekstremisme, og at det derfor ikke foreligger noen grunn til å nekte finansiering.

Mannen som kom med uttalelsen om IS, er også fratatt styreplassen, konstaterer domstolen, som pålegger Dekker å finne finansiering til skolen innen 1. august, før neste skoleår begynner.

Den nederlandske utdanningsministeren sier i en kommentar at han er frustrert over kjennelsen og at han fortsatt stiller spørsmål ved «kvaliteten på utdanningen skolen tilbyr».

– Vi må gjøre alt for å sikre at våre barn får den utdanning de har krav på, og at de lærer hva det vil si å være en del av det nederlandske samfunnet, sier han til kringkastingsselskapet NOS.

Dekker har også bedt skoleinspektører om å undersøke hvorvidt den islamske skolen møter de krav som stilles innen det nederlandske skolevesenet.

