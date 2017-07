Polen får ny advarsel fra EU 

EU-kommisjonen vedtok onsdag en anbefaling der Polen bes om å skrote fire nye lover som er lagt fram som ledd i en omfattende reform av rettsvesenet.

– Vår juridiske analyse bekrefter at de fire lovene, slik de er vedtatt av den polske nasjonalforsamlingen, vil ha veldig alvorlige negative følger for det polske rettsvesenets uavhengighet og øke trusselen mot rettsstaten i Polen, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Polens president Andrzej Duda har nedlagt veto mot to av lovene, men de to andre har fått grønt lys. Samtidig fortsetter arbeidet med de to lovene som er stanset. Det gjør det nødvendig å reagere, fastholder Timmermans.

Han gir nå Polen frist på én måned til å svare på advarslene. EUs bekymring er at lovendringene i praksis vil gi politikere makt til å utnevne nye dommere til høyesterett, noe som vil undergrave domstolens uavhengighet.

Timmermans gjentar også truslene om å trykke på den såkalte «atomknappen», det vil si aktivere artikkel sju i EU-traktaten.

Aktivering av denne artikkelen betyr at et medlemsland kan fratas stemmeretten i EU. Grunnlaget er alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.

Blir polske høyesterettsdommere tvunget til å gå av, er Kommisjonen beredt til å aktivere artikkel sju umiddelbart, advarer Timmermans.

(©NTB)