Frankrike frykter flere branner ved Rivieraen

– Brannene er ikke fullstendig under kontroll, men vi nærmer oss, sier oberstløytnant Michael Bernier. Han leder sivilforsvarets innsats mot de kraftige brannene i krattskogen ved den populære feriebyen Bormes-les-Mimosas.

– Det går i riktig retning, men nye branner blusser opp på grunn av vindkast, sier Bernier.

Sover på stranden

– Himmelen sto i brann, sier Kristin Skare Orgeret, som ferierte på halvøya Cap Bénat, nær Bormes-les-Mimosas, til NTB. Hun er blant de 12.000 evakuerte fra området.

– Det var skremmende og spektakulært å se hvor fort det spredte seg, sier Orgeret.

Hun forteller at flere av de evakuerte sov i bilene sine og på strendene. Over 400 evakuerte har overnattet på en av seilklubbene i byen. Restaurantene som egentlig hadde stengt for kvelden, åpnet opp for de rammede og serverte varm sjokolade.

I naboprovinsen Bouches-du-Rhone melder brannvesenet at de begynner å få bukt med de tre kraftige brannene som har svidd av flere tusen hektar. Der er det også fare for oppblussing på grunn av vindkastene fra nordavinden Mistral.

– Veldig profesjonelt

I alt er 6.000 brannfolk, soldater og personer fra sivilforsvaret involvert i slukningsarbeidet. De får hjelp av brannslukningsfly som slipper store mengder vann over åssidene der flammene har tatt tak.

Statsminister Edourad Philippe berømmet de modige brannfolkene for sin utrettelige innsats under sitt besøk i Sør-Frankrike onsdag kveld.

Orgeret forteller at de ble godt ivaretatt under evakueringen.

– Redningsmannskapene er uhyre profesjonelle. De er flinke og tydelige på kommunikasjon. Folk jeg har snakket med opplever at politiet svarer raskt på spørsmål de har knyttet til når de kan vende tilbake til sine hjem.

Fordi området ofte er utsatt for skogbrann, er det allerede en del innarbeidede sikkerhetstiltak på plass.

– Myndighetene er på tå hev, og det er mye informasjon om hva man skal gjøre om man for eksempel ikke er evakuert, sier Orgeret.

Det oppfordres til å stenge alle vinduer og væte håndklær som legges i dørsprekker. Om man er evakuert, blir man rådet til alltid å ha med seg vann og noe man kan væte for å holde for munnen mot den giftige røyken.

Flere branner i Sør-Europa

Også i Italia og Portugal er det brutt ut skog- og buskbrann som følge av tørke og varme. I Portugal er flere mindre landsbyer nordøst for Lisboa evakuert etter at det begynte å brenne søndag. Også her er slukningsarbeidet vanskelig på grunn av kraftig vind.

Flammene har blant annet nådd fram til et område like ved motorveien A23, noe som har ført til at en 40 kilometer lang strekning har blitt stengt. Trafikken på A25 lenger nord er også stanset.

I Frankrike har minst tolv brannfolk blitt skadd, mens 15 politifolk er undersøkt for røykforgiftning.

Om lag 250 campingvogner, en hangar og flere biler er blitt slukt av flammene. Store skogområder er helt nedbrent.

Minst 12.000 mennesker, både fastboende og turister, ble natt til onsdag evakuert i områder vest for St. Tropez.

