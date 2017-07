Historisk lav oppslutning om Brasils president

Bare 5 prosent av de spurte mener at Temer gjør en god jobb som president, mens 70 prosent mener at han gjør en dårlig eller forferdelig jobb, viser målingen Instituto Ibope har utført.

I en tilsvarende måling i mars svarte 10 prosent at Temer gjorde en god jobb, mens 55 prosent mente at han gjorde en dårlig eller forferdelig jobb som president.

Riksadvokaten i Brasil anklaget i forrige måned Temer for korrupsjon og hevdet at presidenten kunne ha mottatt bestikkelser for rundt 100 millioner kroner.

Nasjonalforsamlingen i Brasil skal i neste uke avgjøre om anklagene mot Temer skal oversendes landets høyesterett, som i så fall skal reise sak mot ham.

(©NTB)