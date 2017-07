Tvil om mistillitsforslaget mot Sveriges forsvarsminister

Bare timer etter at statsminister Stefan Löfven ofret to statsråder, for å hindre mistillitsforslag, fastholdt opposisjonen sitt krav om at også forsvarsminister Peter Hultqvist må gå.

I en felles pressemelding anklaget de fire partiene i Alliansen–Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna–Hultqvist for å ha holdt tilbake opplysninger om sikkerhetsbristen i Transportstyrelsen og fastholdt at de vil fremme mistillitsforslag.

Senere på kvelden begynte tilsynelatende tvilen å melde seg i flere av partiene i Alliansen.

– Det er mange hos oss som mener at det er galt å fremme mistillitsforslag mot Hultqvist, men andre partier har ment noe annet, sa en kilde i Liberalernas riksdagsgruppe.

Reiser tvil

En kilde i Centerpartiet reiste også tvil om hvorvidt det bør fremmes mistillitsforslag mot forsvarsministeren.

– Man skal kanskje ikke være helt sikker på om spørsmålet om mistillit vil bli reist i Riksdagen, sa kilden.

På spørsmål om det var feil å trekke Hultqvist inn i saken, svarer kilden bekreftende.

– Det er en analyse som det er lett å stille seg bak.

Nyvalg

Om og når opposisjonen i Sverige kommer til å fremme mistillitsforslag mot forsvarsministeren, er derfor uklart. Löfven har fredet Hultqvist og antyder at han vurderer å skrive ut nyvalg dersom opposisjonen fremmer mistillitsforslag mot ham.

– Jeg vil ikke ha politisk kaos i Sverige. Det er ikke det vi trenger nå, sa Löfven da han fikk spørsmål om muligheten for nyvalg.

Han viste blant annet til de formidable utfordringene som venter Sverige gjennom økt spenning i Østersjøen, usikkerheten rundt brexit og regjeringens arbeid med reformer innen helsesektoren.

– Ansvaret for det som skjer videre, ligger hos dem som eventuelt framsetter et mistillitsforslag mot Hultqvist, sa Löfven.

IT-skandale

Bakgrunnen for IT-skandalen i Sverige er Transportstyrelsens beslutning om å sette ut IT-driften til IBM i 2015.

IBM delegerte oppgaver videre til underleverandører i Tsjekkia og Romania, og sensitive personopplysninger om millioner av svensker kan dermed ha kommet på avveie.

Torsdag sparket Löfven innenriksminister Anna Johansson og innenriksminister Anders Ygeman fordi de ikke informerte verken ham eller Riksdagen om omfanget av skandalen.

