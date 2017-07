FN tviler på at valget i Venezuela er legitimt

– Vi mener at konstitusjonelle prosesser kun kan bli vellykket hvis de er basert på bred enighet og alle samfunnets sektorer er involvert, sa Liz Throssell, talskvinne for FNs menneskerettighetskontor, fredag.

Det er landets venstreorienterte president Nicolás Maduro som har besluttet at det søndag skal holdes valg på en ny forsamling med 364 medlemmer som skal få i oppgave å utarbeide en ny grunnlov.

Forsamlingen vil komme i tillegg til nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall. Opposisjonen har de siste månedene svart med nesten daglige demonstrasjoner, samt oppfordring til generalstreik. Den har også holdt en egen folkeavstemning der en av tre velgere deltok, og der et overveldende flertall sa nei til Maduros planer.

– Trenger ytringsfrihet

Throssel framholder at det trengs både ytringsfrihet og frihet til å samles for å endre grunnloven på legitimt vis, og hun viser også til Europarådet, som mener Maduros plan om å endre grunnloven kan være er et brudd på Venezuelas nåværende lover.

Det er ikke klart hvilke grunnlovsendringer presidenten ønsker å få gjennomført, men opposisjonen mener han er på vei til å kneble alle institusjoner som måtte være uenige med ham og legge til rette for diktatur.

Det skal etter planen holdes presidentvalg neste år, men opposisjonen frykter at grunnloven vil bli endret slik at Maduro kan blitt sittende ved makten i uoverskuelig framtid.

Opposisjonen anklager også den regjeringsvennlige valgkomiteen for å ha utarbeidet et valgsystem som favoriserer regjeringspartiets kandidater.

USA advarer amerikanere

USA ba torsdag familiemedlemmer til ansatte ved USAs ambassade i Caracas om å forlate landet før folkeavstemningen avholdes. Amerikanske statsborgere blir også advart mot å reise til landet.

Maduro har beskyldt opposisjonen for å stå i ledtog med USA. Han har også lagt ned forbud mot demonstrasjoner og truet med at alle som marsjerer i protest mot den planlagte grunnlovsgivende forsamlingen, risikerer opptil ti års fengsel.

Også canadiske myndigheter fraråder folk å reise til Venezuela.

– Vi fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i Venezuela. Dersom du oppholder deg i Venezuela og din tilstedeværelse i landet ikke er nødvendig, bør du vurdere å forlate landet, skriver canadiske myndigheter på sine nettsider.

Dypt splittet

Siden demonstrasjonene brøt ut i april, har 108 personer mistet livet i sammenstøt knyttet til protestene. Tusenvis er såret, og mange er også pågrepet.

Maduro har beskyldt høyreorienterte grupper for å egge til vold.

Venezuela har vært dypt splittet i en årrekke, men den siste utviklingen har gjort at situasjonen har spisset seg til. Samtidig er landet i dyp økonomisk krise, blant annet som følge av fallende oljepriser.

For Maduro handler konflikten stadig mer om å overleve politisk. Den siste tiden har presidenten mistet viktige støttespillere, noe som tyder på at det også er gryende misnøye med Maduros linje internt i regjeringen.

