IS hevder å ha drept over 50 USA-støttede opprørere i Syria

Angrepet fant sted torsdag i nærheten av byen som IS de siste årene har regnet som sin hovedstad, melder en rekke kilder.

Den USA-støttede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) har de siste ukene kjempet for å drive den ytterliggående gruppa ut av selve byen etter en flere måneder lang framrykking.

Både det IS-vennlige nettstedet Aamaq og eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at mange SDF-medlemmer ble drept da IS gikk til angrep.

Aamaq melder at 53 SDF-medlemmer ble drept og at to pansrede kjøretøy ble ødelagt.

SOHRs leder Rami Abdulrahman sier at IS brukte motorsykler, og at flere titall personer, både SDF-medlemmer og sivile, ble drept og bortført.

En talskvinne for SDF, Nisreen Abdullah, bekrefter at IS har gått til angrep, men hun avviser det høye dødstallet.

– Daesh forsøker å styrke moralen til sine krigere. Daesh nærmer seg sammenbrudd, sier hun.

Daesh er en arabisk forkortelse for Den islamske staten (IS).

Fredag kom det også melding om at medlemmer av en ytterliggående islamistgruppe knyttet til al-Qaida, Hay'at Tahrir al Sham, åpnet ild mot demonstranter i Øst-Ghouta utenfor Damaskus. Demonstrantene ville ha gruppa til å forlate området.

Ingen skal ha blitt drept eller såret ettersom demonstrantene skal ha blitt beskyttet av en mer moderat opprørsgruppe.

