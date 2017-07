Representantenes hus har godkjent milliarder til grensemur

235 stemte for bevilgningen, mens 192 stemte mot. Blant dem som stemte for var det fem demokrater, mens blant dem som stemte mot var det fem republikanere.

Budsjettet på 788 milliarder dollar inkluderer en sum på 1,6 milliarder dollar til å bygge en mur på grensen til Mexico.

– Presidenten skal få hver enste krone han trenger for å begynne å bygge en mur langs vår sørlige grense, sa Kevin McCarthy, republikanernes flertallsleder.

En mur mot Mexico for å stanse ulovlig innvandring og narkotikasmugling var et av president Donald Trumps fremste løfter under valgkampen.

Budsjettet, som også kombinerer forsvar og tiltak for veteraner, må også godkjennes i Senatet.

