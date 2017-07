Australske myndigheter stanset planlagt terrorangrep mot fly

Fire personer ble sent søndag pågrepet i en rekke politirazziaer i Sydney.

– Jeg kan opplyse at det i går kveld ble gjennomført en stor felles antiterroraksjon for stanse terrorplaner om å styrte et fly, sa Turnbull søndag morgen lokal tid.

En talsperson for politiet sier australsk etterretning hadde mottatt troverdige opplysninger om terrorplanene i forkant av razziaen.

Det er 13. gang siden Australia hevet sikkerhetsnivået i landet i 2014 at myndighetene har avverget et planlagt terrorangrep. Fem angrep har blitt gjennomført.

– Den primære trusselen er fortsatt enkeltpersoner som opererer på egen hånd, men gårsdagens hendelser er en påminnelse om at større og mer sofistikerte terrorplaner også er en trussel, sier justisminister Michael Keenan.

Aksjonen ble gjennomført som et samarbeid mellom det nasjonale australske politiet, politiet i delstaten New South Wales og australsk etterretning.

Antiterror-operasjonen er ikke avsluttet, og sikkerheten er skjerpet på alle flyplasser i landet, opplyser Turnbull.

(©NTB)