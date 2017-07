HRW: USA-trente styrker likviderer fanger i Mosul

Menneskerettsorganisasjonen krever at USA straks stanser all støtte til den irakiske hærens 16. divisjon, som ifølge dem har stått bak en rekke likvidasjoner av krigsfanger i Mosul.

– USA må forsikre seg om at de ikke lenger bistår den irakiske enheten som er ansvarlige for denne bølgen av henrettelser, og de må også skrinlegge alle planer om framtidig støtte inntil disse grusomhetene er etterforsket på skikkelig vis, sier Sarah Leah Whitson, som leder Human Rights Watchs virksomhet i Midtøsten.

– På bakgrunn av de omfattende overgrepene irakiske styrker står bak, og den irakiske regjeringens elendige oppfølging av dem, bør USA virkelig ta samarbeidet med irakiske styrker opp til ny vurdering, sier hun.

Menneskerettsorganisasjoner minner om at den såkalte Leahy-loven i USA forbyr det amerikanske forsvaret å gi militærhjelp til utenlandske styrker, dersom det foreligger troverdige beviser for at de har gjort seg skyldige i brudd på menneskerettighetene og det ikke blir gjort noe for å stille de skyldige til ansvar.

Norske soldater

USA er ikke alene om å samarbeide tett med irakiske regjeringsstyrker i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

Norge har siden 2015 deltatt i den USA-ledede koalisjonen og rundt 60 norske soldater deltar i opptreningen av irakiske styrker Anbar-provinsen i Irak.

Norske myndigheter er svært tilbakeholdne med opplysninger om hva soldatene holder på med og hvilke irakiske avdelinger de samarbeider med, men ifølge forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er de norske soldatene ikke direkte involvert i kamphandlinger.

Mulige krigsforbrytelser

Amnesty International anklaget nylig både de irakiske regjeringsstyrkene og den USA-ledede koalisjonen for mulige krigsforbrytelser i Mosul, ved at de ikke har tatt tilstrekkelig hensyn for å beskytte sivilbefolkningen.

Ifølge rapporten «At any cost: The civilian catastrophe in West Mosul» kan gjenerobringen av Mosul bli innledningen på et nytt kapittel i «en endeløs syklus av konflikt og grusomheter» i Irak, dersom ikke irakiske myndigheter gjør mer for å beskytte sivilbefolkningen.

(©NTB)