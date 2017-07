Israel bekymret over Abbas' sviktende helse

Palestinske kilder opplyser at striden om Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem de siste to ukene har vært krevende for den aldrende presidenten, som bærer preg av å være utmattet. Dette var årsaken til at han fredag var inne til undersøkelse på et sykehus i Ramallah på Vestbredden, skriver Haaretz.

Israelske og palestinske kilder sier til avisen at Abbas' helsetilstand gradvis har blitt forverret de siste månedene, selv om nære medarbeidere av ham forsøker å underslå dette.

Abbas har tidligere blitt behandlet for prostatakreft og har også slitt med hjerteproblemer. Han er kjent for å være en storrøyker, men skal i det siste ha gått over til elektroniske sigaretter.

Den palestinske presidenten har i årevis hatt lav oppslutning blant sine egne, men noen arvtaker står ikke klar i kulissene.

Meningsmålinger viser at et flertall av palestinerne ønsker Marwan Barghouti som president, men den 54 år gamle Fatah-lederen på Vestbredden ble tatt til fange av israelske styrker i 2002, funnet skyldig i medvirkning til drap på israelere og dømt til fem livstidsdommer.

(©NTB)