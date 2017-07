Over 40 drept i kamper i Jemen

Kampene har blusset opp rundt militærbasen Khaled Ibn al-Walid utenfor byen etter at regjeringsstyrkene, støttet av en koalisjon ledet av Saudi-Arabia, erobret den fra sjiamuslimske Houthi-opprørere i forrige uke.

Siden lørdag er 16 opprørere og sju soldater drept i kamper og luftangrep på stedet, opplyser militære tjenestemenn, vitner og sykehuskilder i området.

I tillegg opplyser en militær kilde at 20 jemenittiske soldater ble drept i et opprørerangrep mot Khaled-basen torsdag. Basen ligger ca. 40 kilometer øst for Mukha.

WHO anslår at over 8.000 mennesker er drept i krigen i Jemen siden mars 2015, de fleste av dem sivile. Landet er også rammet av et stort kolerautbrudd og trues av hungersnød.

FN advarte i forrige uke om at 80 prosent av barna i Jemen har et desperat behov for nødhjelp, og beskrev situasjonen som den største humanitære krisen i verden.

