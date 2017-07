Trump skuffet over Kinas innsats overfor Nord-Korea

– Jeg er veldig skuffet over Kina. Våre tåpelige tidligere ledere har latt dem tjene hundrevis av milliarder i året på handel, likevel gjør de ingenting for oss når det kommer til Nord-Korea, skriver Trump på Twitter.

Videre skriver han at han ikke lenger vil tillate dette, og at Kina enkelt kunne løst problemet.

Lørdag sa den amerikanske presidenten at han vil iverksette alle mulige tiltak for å beskytte USA og dets allierte i området.

Tidligere har Trump tvitret at Nord-Korea har oppført seg veldig dårlig, og at de har «lekt» med USA i flere år, men Kina ikke gjør noe for å hjelpe.

Nord-Korea bekreftet lørdag at har gjennomført en vellykket rakettest, og hevder at missilet kan nå hele fastlandet i USA.

