Ambassade-angripere drept av afghansk politi 

En politimann ble lettere såret i angrepet, ifølge en uttalelse fra innenriksministeren.

Fire timer etter at angrepet startet, ble tre andre angripere drept av afghanske politistyrker.

Det var mandag morgen at en selvmordsbomber og tre væpnede menn gikk til angrep mot Iraks ambassade i Kabul.

Ansatte ved ambassaden ble raskt ført i sikkerhet, og ingen av dem ble såret, sier en talsmann for innenriksministeren, Najib Danish.

Selvmordsangrepet ble etterfulgt av skyting, og det er meldt om minst fire eksplosjoner og skuddveksling fra området.

Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder i en kunngjøring at det er de som står bak angrepet, at det var to angripere som sprengte seg og at minst sju sikkerhetsvakter ble drept.

Evakuerer

Store sikkerhetsstyrker omringet ambassadeområdet nordvest i Kabul, og sivile ble kort tid etter bombeangrepet evakuert fra de nærmeste kvartalene. Den norske ambassaden ligger omtrent 2 kilometer fra den irakiske.

Minst ett øyevitne, en butikkeier ved navn Hafizullah, sier han så to politimenn ligge på bakken før flere politifolk kom til og sperret av området.

Sivile tap

Nær 20 prosent av alle drap på sivile i Afghanistan i første halvdel av 2017 skjedde i Kabul, viser en nylig publisert FN-rapport. Senest for en uke side ble minst 26 personer drept da en bilbombe gikk av i rushtrafikken i den afghanske hovedstaden.

I mai i år ble over 150 mennesker drept og hundrevis såret av en lastebilbombe i sentrum av Kabul. Angrepet var det blodigste i landet siden 2001.

