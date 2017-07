Norske turister skadd i båtulykke i Thailand

Utenriksdepartementet opplyser at den norske ambassaden arbeider med å få rede på skadeomfanget.

– Så langt har vi ikke mottatt informasjon om at norske borgere skal være alvorlig skadd i ulykken, uttaler pressetalsperson Astrid Sehl til NTB.

Tolv av de skadde er nordmenn, resten er fra Belgia, opplyser politiet i landet til nyhetsbyrået DPA.

Sammenstøtet mellom to turistbåter skjedde ved kysten utenfor Phang-Nga-provinsen, 760 kilometer sørvest for Bangkok.

Den ene båten med europeiske turister kantret i sammenstøtet, og båtpassasjerene ble kastet ut i vannet. De ble reddet opp og sendt til et lokalt sykehus, ifølge sjefen for Phang-Nga nasjonalpark, Vorapot Lomlin.

Det er regntid i Thailand, og det skal ha vært dårlig sikt i området der ulykken skjedde, rundt én kilometer fra en øy som ble brukt under filminnspillingen av James Bonds «The Man with the Golden Gun» fra 1974.

Det var til sammen 36 turister og tre lokale passasjerer ombord i de to båtene. I båten som ikke kantret, var det 20 kinesiske turister som kom uskadd fra hendelsen.

(©NTB)