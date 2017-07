USA kaller Venezuelas president for diktator og straffer ham med sanksjoner

Samtidig stempler USAs finansminister Steven Mnuchin president Maduro som en diktator.

– Gårsdagens illegitime valg bekrefter at Maduro er en diktator, som overser viljen til det venezuelanske folket, sier Mnuchin i en uttalelse mandag.

Amerikanerne har lenge vært imot Maduros og hans sosialistiske prosjekt, samt hans forgjenger Hugo Chávez, men det er første gang en amerikansk minister omtaler Maduro som diktator.

Undertrykkelse

Maduros regjering anklages også for vold og undertrykkelse av demonstranter, samt systematisk undertrykkelse og kriminalisering av opposisjonspartier.

– Ethvert medlem av opposisjonen eller regimekritiker risikerer å bli pågrepet, fengslet, angrepet, torturert og likvidert, heter det i den svært krasse uttalelsen.

USA har i likhet med EU og en rekke latinamerikanske land rettet kraftig kritikk mot søndagens valg på en ny grunnlovgivende forsamling. I tillegg til å skulle skrive en ny grunnlov, har den makt til å oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall.

Sjeldne sanksjoner

USA har allerede innført sanksjoner mot en rekke personer og organisasjoner i Venezuela, men det er sjelden at sanksjoner rammer en sittende statsleder direkte. Sanksjonene innebærer også at det er ulovlig for amerikanere å gjøre forretninger med Maduro.

De rammer imidlertid ikke landets oljeeksport til USA, som anses som helt avgjørende for Venezuelas skrantende økonomi.

USA har tidligere varslet nye sanksjoner som kan ramme landets oljeproduksjon, blant annet ved å nekte salg av raffinert lettolje til Venezuela, olje de trenger for å blande ut sin egen råolje.

(©NTB)