USA vil ha tøffere tak mot Nord-Korea

Nikki Haley advarte mot at nok en svak advarsel fra rådet ville være verre enn ingen advarsel i lys av Nord-Koreas gjentatte oppskytinger og provokasjoner. Samtidig oppfordret hun Kina, Japan og Sør-Korea til å sende kraftigere signaler til Pyongyang.

Det er blitt spekulert i om Washington ville fremskynde et krisemøte i FNs sikkerhetsråd, men Haley uttalte søndag kort og godt at det er feil.

– Det er ikke noe poeng i å ha et krisemøte hvis det ikke bidrar med noe av betydning, sa Haley og la til at Nord-Korea ha brutt alle resolusjoner rådet har kommet med uten å bli straffet for det.

– Nok en sikkerhetsresolusjon som ikke øker det internasjonale presset mot Nord-Korea betydelig, er uten verdi. Faktisk er det verre enn ingenting, fordi det sender meldingen til den nordkoreanske diktatoren om at det internasjonale samfunnet ikke er villig til virkelig å utfordre ham, sa hun videre.

Nåværende FN-resolusjoner hindrer Nord-Korea fra å utvikle sitt rakettprogram og kjernefysiske forsøk, noe Pyongyang fullstendig har ignorert.

Haley sa også at Kina nå må avgjøre om landet endelig er villig til å gjennomføre FN-sanksjonene.

– Tiden for snakk er over, sa Haley.

To amerikanske bombefly fløy søndag over Koreahalvøya i det som blir sett på som en styrkedemonstrasjon etter Nord-Koreas prøveoppskyting av en rakett fredag.

(©NTB)