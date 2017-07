Masserettssak i Tyrkia etter kuppforsøket

Tiltalene mot de 486 som fremstilles spenner fra drap til brudd på grunnloven og attentatforsøk mot presidenten, melder den statlige nyhetsbyrået Anadolu.

De tiltalte er anklaget for å planlegge et militærkupp mot regjeringen fra flystasjonen Akinci nordvest for hovedstaden. Myndighetene anser at basen var kuppmakernes hovedkvarter hvorfra det ble gitt ordre til jagerfly om å bombe parlamentet.

Nesten alle som fremstilles i domstolen som er bygd for anledning utenfor Ankara, har sittet i varetekt. Det dreier seg om 461 personer. Sju er fortsatt er på flukt og resten er tiltalt, men ikke fengslet.

