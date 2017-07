Over 2.500 afghanske soldater og politifolk drept på fire måneder

I samme periode, fra 1. januar til 8. mai, ble også 4.238 afghanske politimenn og soldater såret, ifølge tall fra den amerikanske spesialrevisoren for Afghanistan, som er USAs øverste kontrollmyndighet for gjenoppbyggingen av landet.

I spesialrevisorens rapport går det videre fram at afghanske myndigheter kontrollerer eller har «innflytelse» over 59,7 prosent av Afghanistans territorium. Det tilsvarende tallet for Taliban er 11,1 prosent.

De resterende rundt 30 prosentene av territoriet kjemper partene om kontroll over, ifølge spesialrevisoren.

