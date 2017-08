Sykehuskilder: Minst 20 drept i eksplosjon i moské i Afghanistan

Eksplosjonen var muligens forårsaket av en bilbombe som gikk av rett ved inngangen til moskeen tirsdag kveld, ifølge lokale kilder.

Mens sykehuskilder har oppgitt til nyhetsbyrået AP at minst 20 personer er drept, sier en talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, til AFP at det så langt er meldt om ti sårede.

Herat-provinsen ligger like ved grensen til Iran. Sjiamuslimene er i minoritet i Afghanistan, og de er blitt truet av sunnimuslimske IS-tilhengere, som stort sett opererer øst i landet.

Ingen har så langt sagt at de står bak eksplosjonen.

