Tillerson: USA vil ikke styrte regimet i Pyongyang

Tillerson sa tirsdag at USA vil være villig til å snakke med Nord-Korea dersom landets ledere godtar at de er nødt til å nedruste.

– Vi tror ikke det er produktivt å ha en dialog der nordkoreanerne kommer til bordet med en antakelse om at de skal kunne holde på sine atomvåpen, sier utenriksministeren til pressen i Washington.

Samtidig forsøker Tillerson å berolige det isolerte landet om at det ikke trenger noe atomvåpenarsenal for å forsvare seg mot et amerikansk angrep.

– Vi ser ikke for oss regimeendring. Vi forsøker ikke å få regimet til å kollapse. Vi forsøker ikke å framskynde en gjenforening av halvøya, sier utenriksministeren og fortsetter:

– Vi er ikke på jakt etter en unnskyldning for å sende våre militære styrker nord for den 38. breddegrad. Og vi prøver å formidle dette til nordkoreanerne, sier Tillerson.

Klandrer ikke Kina

Trump har selv uttrykkelig krevd at Kina legger en demper på nabolandets atomprogram, og senest i helgen tvitret han at Beijing ikke gjør nok.

Men også her er Tillerson mer diplomatisk.

– Vi bebreider så visst ikke kineserne for situasjonen i Nord-Korea, sier han og utdyper:

– Men vi tror at Kina har et spesielt og unikt forhold med mulighet til å påvirke det nordkoreanske regimet på måter som ingen andre kan, sier utenriksministeren og viser til de økonomiske forbindelsene mellom de to nabolandene.

Graham rasler med sablene

Tidligere på dagen hevdet en republikanske senatoren Lindsey Graham at president Donald Trump heller vil gå til krig og ødelegge Nord-Korea enn å la landet utvikle langdistanseraketter som kan frakte atomvåpen.

– Det er en militær løsning: Å ødelegge Nord-Koreas atomprogram og Nord-Korea selv, sa Graham til NBCs Today Show.

Graham, som er kjent for å være en såkalt hauk i utenrikspolitikken, mener at hvis diplomatiet svikter, og spesielt hvis Kina ikke legger nok press på Nord-Korea, så vil USA ikke ha noe annet valg enn å gå til et ødeleggende militært angrep.

Langdistanseraketter

I forrige uke skrøt Nord-Koreas leder Kim Jong-un av å ha utviklet raketter som kan nå ethvert mål i USA. Uttalelsen kom etter at Nord-Korea testet det som oppgis å være nok en interkontinental langdistanserakett.

– De har sparket boksen nedover gata i 20 år. Det vil bli en krig med Nord-Korea som følge av rakettprogrammet hvis de fortsetter å forsøke å treffe USA med en IBCM, sier Graham om sine diskusjoner med Trump.

IBCM er en forkortelse for interkontinental ballistisk missil.

Grahams utspill står i skarp kontrast til Tillersons forsonende tone.

– Vi er ikke deres fiende. Vi utgjør ingen trussel mot dere, men dere representerer en uakseptabel trussel for oss, og vi er nødt til å svare, sier utenriksministeren.

