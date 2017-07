Washington Post: Trump dikterte juniors uttalelse

Avisa skriver at det skal ha skjedd om bord på Air Force One 8. juli på vei hjem fra G20-møtet i Tyskland. I uttalelsen han dikterte og som Donald Trump jr. kom med, het det at møtet i juni 2016 dreide seg om et program for adopterte russiske barn og ikke hadde noe med seniors valgkamp å gjøre.

Men i juli vedgikk sønnen at han var blitt lovet ødeleggende informasjon om Hillary Clinton som en del av russiske myndigheters innsats for å hjelpe farens valgkamp.

Flere av Trumps rådgivere skal nå frykte at den dikterte uttalelsen knytter ham direkte til saken og gjør ham sårbar for påstander om at han forsøkte å dekke over møtets egentlige formål.

– Dette var unødvendig. Nå kan noen påstå at han er den som prøvde å villede. Noen kan argumentere at presidenten sier at han ikke ønsker å si hele sannheten, sier en av presidentens rådgivere som ikke vil stå fram med navn.

Med henvisning til kilder som kjenner til det som har foregått i kulissene rundt det betente møtet, skriver avisa at Trumps juridiske team planla å presentere møtet som et forsøk fra demokratene på å involvere Trump jr. og dermed Trump selv, som da var den mest sannsynlige republikanske presidentkandidaten.

Avisa kommer med oppslaget samme dag som John Kelly, som til nå har vært minister for innenlands sikkerhet, overtok som ny stabssjef i Det hvite hus. Beskyldninger om lekkasjer har lenge satt sitt preg på administrasjonen Kelly nå skal lede.

