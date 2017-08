En av fire terrormistenkte menn løslatt i Sydney

Den 50 år gamle mannen ble løslatt fra politiets varetekt tirsdag kveld etter å ha blitt pågrepet i et bolighus i den australske millionbyen søndag kveld. Politiet opplyser at de fortsetter etterforskningen og vil komme med ytterligere opplysninger på et senere tidspunkt.

50-åringens advokat Moustafa Kheir sier at hans klient har sittet i lange og intense avhør og at både han og familien er sjokkert.

– Det er bare ufattelig at han er blitt forbundet med noe som dette.

Statsminister Malcolm Turnbull sa til reportere at han ikke ville trekke noen konklusjoner etter løslatelsen.

– Jeg vet at min varsomhet er skuffende, men dere må forstå at det er svært store krefter i sving her. Offentlig sikkerhet står på spill her. Mer vil bli sagt, mer vil bli avdekket, men til rett tid, la han til.

En domstol har tillatt politiet å holde mennene i sju dager uten siktelse i henhold til antiterrorlover som skal forebygge angrep.

Australske myndigheter vil ikke kommentere meldinger som går ut på at arrestasjonene fulgte et tips fra amerikanske eller britiske etterretningsorganisasjoner som hadde fanget opp kommunikasjon fra Syria.

Men de har sagt at de forpurret et sannsynlig terrorangrep mot et passasjerfly.

