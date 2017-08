Et skritt nærmere italiensk marineoperasjon utenfor Libya

Forslaget må også godkjennes i det italienske senatet. Det var fredag Italias regjering gikk inn for sette i verk en marineoperasjon for å demme opp for de mange migrantene som blir plukket opp i Middelhavet.

Det store omfanget av migranter har satt det italienske mottaksapparatet på harde prøver. Mange leire er fulle. Migranttrafikken har også skapt gnisninger mellom Italia og EU.

Regjeringen i Roma er svært misfornøyd med responsen fra EU sentralt i Brussel og den manglende viljen fra andre EU-land til å bære sin del av byrdene.

Italias forsvarsminister Roberta Pinotti sier at man fra italiensk side vil sørge for teknisk og logistisk støtte til den libyske kystvakten, og at italienske skip ikke skal krenke libysk suverenitet.

Planen om sterkere italiensk innsats kom til etter et møte mellom statsminister Paolo Gentiloni og Fayez Serraj, som leder den internasjonalt anerkjente regjeringen i Libya.

Etter at Muammar Gaddafi ble styrtet i 2011 og den påfølgende borgerkrigen er Libya blitt et dysfunksjonelt, politisk splittet land, med to regjeringer som kontrollerer hver sin del. Lovløse tilstander har åpnet for kyniske bakmenn som organiserer turer over Middelhavet til Italia.

