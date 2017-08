Medier: Minst to døde da småfly nødlandet på strand i Portugal 

Stranden i Caparica var full av mennesker, og flere løp ifølge øyevitner ut i sjøen da flyet gikk ned for landing onsdag.

De to som døde, var en 50 år gammel mann og ei 8 år gammel jente, ifølge lokale medier.

Et øyevitne forteller til TV-kanalen SIC Noticias at flyet fløy lavt over folkemengden før det landet på stranda.

Ulykken skjedde rundt 30 kilometer sør for Lisboa.

