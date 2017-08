New Yorks guvernør reagerer på Niagara Falls-utslipp

Dagen etter at han beordret en undersøkelse av utslippet av mengder med svart vann midt i den travleste turistsesongen i Niagara Fall, sier guvernøren at han vurderer muligheten for straffeforfølgelse fordi situasjonen kunne ha vært potensielt alvorlig.

Svart vann spydde ut fra et rør og snirklet seg langt opp Niagara-elva lørdag ettermiddag. Fastboende og turister klaget både over det de så og lukta. Det blekksvarte vannet la seg rundt kaia der de populære turistbåtene Maid of the Mist går fra ved de verdensberømte fossene.

Vannverket i byen Niagara Falls forklarte at den hadde tømt et basseng for slam ved sitt renseanlegg for avløpsvann i forbindelse med rutinemessig vedlikehold.

Ifølge vannverket inneholdt ikke bassenget kloakk, men fast masse og karbonslam innenfor lovlige grenseverdier. Det bestred Cuomo etter et arrangement i Hudson tirsdag.

(©NTB)