Trump holder Maduro personlig ansvarlig for fengslinger

Leopoldo Lopez og Antonio Ledezma ble begge allerede satt i husarrest da de ble arrestert. Senere hevdet landets høyesterett at de hadde planlagt å flykte, enten ved å gå i dekning i Venezuela eller i utlandet.

– USA fordømmer handlingene til Maduros diktatur. Lopez og Ledezma er politiske fanger som er fengslet ulovlig av regimet, sa Trump sa i en uttalelse fra Det hvite hus.

Presidenten gjorde det videre klart at USA holder Maduro personlig ansvarlig for helsen og sikkerheten til de to opposisjonslederne.

– Vi gjentar vår oppfordring til umiddelbart og betingelsesløst løslate alle politiske fanger, uttalte Trump.

På sin side bekreftet Maduro tirsdag at hans 27 år gamle sønn Nicolás Maduro blir en av de 545 medlemmene i den nye nasjonalforsamlingen hvis opprettelse har utløst blodige demonstrasjoner og opptøyer i hjemlandet og internasjonal fordømmelse.

Nicolas Ernesto Maduro Guerra, også kjent som «Nicolasito» eller «Lille Nicolas,» slår følge med sin stemor, Maduros kone Cilia Flores (60) i forsamlingen som ble valgt søndag for å skrive om grunnloven.

Opposisjonen stilte ikke med noen kandidater og boikottet valget, noe som betyr at den nye nasjonalforsamlingen består av tilhengere og allierte av Maduros sosialistparti.

I løpet av de fire månedene demonstrasjonene og opptøyene har pågått i Venezuela, har minst 125 mennesker blitt drept.

