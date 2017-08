Lokale medier: Selvmordsangrep mot utenlandske soldater i Kabul

Al Jazeera siterer torsdag kveld lokale medier på at minst tre sivile er drept, og at utenlandske soldater er såret. Angrepet skjedde i Qarabagh-distriktet i Kabul, ifølge det afghanske nyhetsbyrået Tolo.

BBC siterer ikke navngitte medier på at minst fem amerikanske soldater er såret.

Meldingene om angrepet i Kabul kommer dagen etter et selvmordsangrep mot en NATO-kolonne i Kandahar-provinsen sør i landet. To amerikanske soldater ble drept i dette angrepet, som Taliban har tatt på seg ansvaret for. Også fire amerikanske soldater ble såret.

