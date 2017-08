Svensk misnøye etter IT-skandalen

I en meningsmåling Ipsos har utført for Dagens Nyheter, mener 42 prosent at forsvarsminister Peter Hultqvist bør forbli i kontoret.

Men velgerne er ikke bare misfornøyde med regjeringspartiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Også Alliansen får sitt. 47 prosent er misfornøyd med opptredenen til de fire partiene på borgerlige side, mens 21 prosent mener de håndterte sine oppgaver godt.

Moderaternas partileder Anna Kinberg Batra tror ikke at det siste ordet om krisen på noen måte er sagt.

– Målinger kommer og går, men denne krisen tror jeg vi kommer til å debattere i lang tid. Det viktige her er at Sveriges sikkerhet ble satt i fare. Det bekymrer meg mye mer enn noen måling, sier Batra.

Samtidig viser tallene at nesten halvparten av velgerne vil at forsvarsministeren blir sittende.

Svenska Dagbladet har snakket med flere sentrale medlemmer i tidligere regjeringer som hevder at bildet som presenteres av informasjonsflyten i regjeringskontorene, ikke samsvarer med virkeligheten.

Embetsmenn fra hele det politiske spektret gir uttrykk for at det er flere informasjonskanaler som skal sikre at viktige politiske spørsmål – spesielt de som kan føre til en regjeringskrise – raskt mottas av statsministerens statssekretærer.

Og dermed også av statsministeren, som regelmessig blir orientert av sine nærmeste rådgivere.

