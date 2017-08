Temer slapp unna korrupsjonstiltale

Presidenten får nok stemmer i parlamentet for å unngå en korrupsjonstiltale. Underhuset har vedtatt å ikke godkjenne at han stilles for retten, totalt for bestikkelser.

Temer sa før avstemningen at han var sikker på at han ikke tilstrekkelig støtte. Avstemningen begynte onsdag kveld lokal tid, etter ni timer med giftig ordveksling.

Møtet i underhuset ble innledet ved at anklagene mot Temer ble lest opp. Men åpningssekvensen ble avbrutt flere ganger av opposisjonspolitikere som ropte «Ut med Temer!» og «Temer bør i fengsel».

To tredeler av underhuset måtte ha svart ja til en tiltale for at Temer skulle ha blitt suspendert med umiddelbar virkning i 180 dager før en rettssak i høyesterett.

Presidenten er anklaget for å ha mottatt rundt 100 millioner kroner i bestikkelser. Flere ministre i Temers regjering har blitt tvunget til å gå av som følge av korrupsjonsanklager.

Upopulær mann

Temer er en svært upopulær president. I forrige uke viste en meningsmåling at han kun har 5 prosents oppslutning blant velgerne.

I ni av Brasils delstater ble det onsdag meldt om demonstrasjoner mot Temer i forbindelse med avstemningen. Flere veier ble sperret av brennende bildekk, men de fleste stedene samlet protestene bare et par hundre mennesker og de varte i mindre enn to timer. Det er ikke meldt om pågripelser.

Lydopptak

Den mest konkrete anklagen så langt er at Temer skal ha mottatt om lag 1,2 millioner kroner fra sjefen for kjøttindustrigiganten JBS, Joesley Batista. Batista har inngått en avtale med påtalemyndigheten og har gitt dem sterke beviser mot presidenten i form av lydopptak.

Riksadvokat Rodrigo Janot framholder at Temer har vist forakt for embetet og bør betale erstatning. Det er første gang at en sittende president er anklaget for korrupsjon.

For nesten nøyaktig ett år siden ble Temers forgjenger Dilma Rousseff fradømt embetet etter anklager om at hun hadde forsøkt å skjule underskudd på statsbudsjettet. Temer, som da var visepresident, støttet kravet om riksrett.

