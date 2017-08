"Despacito» mest sett på YouTube

YouTube kunngjorde fredag at monsterhiten med Luis Fonsi og Daddy Yankee var sett 2.993.786.682 ganger, og at den dermed tar over førsteplassen fra «See You Again» med Wiz Khalifa og Charlie Puth.

«Despacito»-versjonen med Justin Bieber er ikke inkludert i tallet som gjør «Despacito» til mest sett. Videoen til Bieber-versjonen er imidlertid også populær – den har blitt sett mer enn 464 millioner ganger.

