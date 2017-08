Mueller har oppnevnt storjury i Russland-etterforskningen

Den amerikanske avisa siterer to ikke navngitte kilder med nær kjennskap til etterforskningen. Muellers avgjørelse er et tegn på at etterforskningen er kommet inn i en mer konkret fase.

Han vil nå ha verktøy til å kreve utlevering av dokumenter og stevne vitner som må forklare seg under ed. En storjury kan eventuelt også beslutte at det skal tas ut tiltale.

Blant spørsmålene som blir etterforsket, er hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget under valgkampen i fjor høst.

Trump har gang på gang avvist anklagene og hevder han er offer for en politisk heksejakt.

En av Trumps advokater, John Dowd, sa torsdag kveld til nyhetsbyrået AP at han ikke har noen grunn til å tro at presidenten selv er under etterforskning.

Vanlige borgere

En storjury er en gruppe vanlige borgere som bak lukkede dører vurderer bevismateriale og hvorvidt det er begått straffbare handlinger.

Ifølge avisas kilder har juryen begynt arbeidet sitt i løpet av de siste ukene.

Storjuryen har ifølge Reuters' kilder allerede tatt ut stevninger i forbindelse met et møte i juni 2016 der blant annet presidentens sønn, Donald Trump jr., hans svigersønn Jared Kushner og en russisk advokat deltok.

Da nyheten om at en storjury ble kjent torsdag, falt aksjekursene på Wall Street. Også dollarkursen ble svekket.

Press mot Mueller

Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker i mai. Den siste tiden har presset mot ham økt ettersom Trump gjentatte ganger har uttrykt skepsis til etterforskningen.

I Kongressen er det stor bekymring for at presidenten vil forsøke å fjerne Mueller. Trump skal også ha blitt stadig mer sint ettersom spesialetterforskeren har utvidet etterforskningen til også å gjelde Trumps tidligere forretningsavtaler.

Tidligere i uka meldte Reuters at Mueller har fått med seg en tidligere tjenestemann i justisdepartementet, Greg Andres, i sitt etterforskningsteam, som nå består av 16 jurister.

Vil beskytte Mueller

To medlemmer av justiskomiteen i Senatet i Washington la torsdag fram et lovforslag som skal beskytte Mueller mot vilkårlig avsettelse.

De to senatorene, republikaneren Thom Tillis fra North Carolina og demokraten Chris Coons fra Delaware, sier det er viktig å verne om integriteten og uavhengigheten til spesialetterforskeren.

Hvis forslaget blir vedtatt, vil en spesialetterforsker få rett til å imøtegå begrunnelsen for en avsettelse i retten.

Loven vil få tilbakevirkende kraft til 17. mai i år, da den tidligere FBI-sjefen Robert Mueller ble utnevnt for å granske Russlands eventuelle innblanding i det amerikanske presidentvalget.

(©NTB)